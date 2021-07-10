

ODIHR: Парламент не смог обеспечить создание формальных оснований для приостановки процесса назначения судей

10.07.2021 12:40





19 апреля 2021 года правящая партия и часть оппозиции в парламенте подписали достигнутое при посредничестве ЕС соглашение, согласно которому они брали на себя обязательство приостановить представление новых судей в Верховный суд до обсуждения связанных с этим вопросов. Несмотря на это, парламент не смог обеспечить создание формальных оснований для Высшего совета юстиции, чтобы процесс назначения судей на вакантные места был приостановлен, - об этом говорится в третьем отчете мониторинга Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR).



«В ответ на общественные призывы к прозрачности и меритократии, а также рекомендации ODIHR и Венецианской комиссии, в сентябре 2020 года и в апреле 2021 года парламент Грузии принял изменения в правовых рамках для назначения кандидатов в Верховный суд, что еще более усилило изменения, принятые в 2019 году. Венецианская комиссия и несколько важных международных партнеров, в том числе ЕС, оценили последние изменения как в основном позитивные меры для укрепления прозрачности, подотчетности и равенства, однако отметили, что в законодательстве все еще остаются некоторые погрешности.



19 апреля 2021 года правящая партия и часть оппозиции в парламенте подписали достигнутое при посредничестве ЕС соглашение, согласно которому они брали на себя обязательство приостановить представление новых судей в Верховный суд до обсуждения связанных с этим вопросов. Несмотря на это, парламент не смог обеспечить создание формальных оснований для Высшего совета юстиции, чтобы процесс назначения судей на вакантные места был приостановлен.



В результате, Высший совет юстиции продолжил отбор, слушание и оценку кандидатов в рамках трех конкурсов, одновременно проходивших в течение весны 2021 года. Эти раунды отбора увеличили эффективность и конфликт интересов», - говорится в документе.



Согласно отчету, процедуры проверки Высшим советом юстиции аппликаций, бэкграундов кандидатов и собеседования с ними отставали от международных стандартов.



«По словам наблюдателей ODIHR, несмотря на то, что Высший совет юстиции принял меры для повышения прозрачности и доступности процесса, надлежащее информирование о слушаниях не было обеспечено, и это, как и технические вопросы ограничили эффективность этих мер», - отмечается в документе.



Согласно отчету, несмотря на то, что закон предполагает четкие механизмы для того, чтобы избежать конфликта интересов, ODIHR зафиксировал значительные нарушения соответствующих стандартов и рекомендаций во время всех трех конкурсов на вакантные места, что может пошатнуть независимость суда и доверие общества к нему.



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