

Гарибашвили: Золотые призеры Олимпиады получат по миллиону лари

10.07.2021 12:57





Согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получит один миллион лари, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии приведения к присяге грузинской олимпийской и паралимпийской делегаций на проводах спортсменов на Олимпийские игры в Токио.



«Глядя на вас, я убеждаюсь, что мы действительно нация чемпионов, мы маленькая нация, но у нас так много талантливых, известных спортсменов. С одной стороны, это великая благодать, а с другой — взор всего народа прикован к вам. Я верю, что вы встанете на пьедестал под нашим флагом, мы много раз услышим гимн Грузии, я в этом уверен. Хочу пожелать всем победы, успехов и, наконец, хочу проинформировать вас о решении, согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат по миллиону лари», — сказал Гарибашвили.





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