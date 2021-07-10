

Граждане Грузии смогут оформить ковид-паспорт в Доме юстиции

10.07.2021 14:07





Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на медиа-вебинаре в пятницу.



«Каждый человек после двойной вакцинации может затребовать в медицинском учреждении документ с QR-кодом, подтверждающий двойную вакцинацию. Все учреждения обязаны распечатать этот документ по желанию гражданина. Кроме того, ведутся переговоры с Домами юстиции, чтобы после обращения гражданина, этот документ был напечатан, если другое конкретное учреждение его не выдало», — заявил Гамкрелидзе.



Глава NCDC также прокомментировал информацию о том, что выданные в Грузии цифровые сертификаты (QR-коды) не признают в некоторых странах Европы. О соответствующих проблемах много пишут пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook. Гамкрелидзе не отрицает подобных случаев, подчеркивая при этом, что они являются разовыми, а не массовыми. Одновременно он напомнил, что все граждане перед поездкой могут самостоятельно проверить свой QR-код.



Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 9 июля достигло 289 399 – это около 7,8% от всего населения страны.



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