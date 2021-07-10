

Началось строительство нового моста через реку Дебеда на грузино-армянской границе

10.07.2021 14:33





На реке Дебеда, недалеко от грузино-армянской границы в районе пропускного пункта Садахло-Баграташени, началось строительство нового «Моста дружбы».



В связи с этим на месте строительства побывали министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и региональный директор EBRD Катарина Хансен.



Строительство «Моста дружбы» финансирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) при поддержке правительств Грузии и Армении. На эту цель EBRD выделил Грузии около шести миллионов евро. Строительство моста осуществляет Департамент автомобильных дорог Грузии.



Часть «Моста дружбы» будет находиться на территории Грузии, другая — на территории Армении. Стороны также поделили финансирование — 50% кредита покроет Армения, 50% — Грузия.

Ожидается, что мост откроется в мае 2022 года.





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