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Началось строительство нового моста через реку Дебеда на грузино-армянской границе
10.07.2021 14:33
На реке Дебеда, недалеко от грузино-армянской границы в районе пропускного пункта Садахло-Баграташени, началось строительство нового «Моста дружбы».
В связи с этим на месте строительства побывали министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и региональный директор EBRD Катарина Хансен.
Строительство «Моста дружбы» финансирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) при поддержке правительств Грузии и Армении. На эту цель EBRD выделил Грузии около шести миллионов евро. Строительство моста осуществляет Департамент автомобильных дорог Грузии.
Часть «Моста дружбы» будет находиться на территории Грузии, другая — на территории Армении. Стороны также поделили финансирование — 50% кредита покроет Армения, 50% — Грузия.
Ожидается, что мост откроется в мае 2022 года.
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