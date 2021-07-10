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Посол США: 5 июля для Грузии был днем &#8203;&#8203;разочарований


10.07.2021   14:59


«США вместе с грузинскими правоохранительными органами провели тяжелую работу, чтобы улучшить их навыки управления акциями, поэтому мы были разочарованы тем, что обучение и снаряжение не были применены, когда стало ясно, что в массе были люди, которые хотели насилия», — сказала посол США Келли Дегнан.

Посол дала оценку событиям в Тбилиси 5 июля и назвала этот день «днем разочарования для Грузии».

«Я убеждена, что большинство населения Грузии не желает насилия ни при каких обстоятельствах, особенно в отношении мирных жителей и журналистов, которые выполняют свою работу. Поэтому я думаю, что это был день разочарования для Грузии, и многие люди уже прокомментировали это. Было шоком увидеть, что страна, в целом известная защитой прав человека и толерантностью, откатилась от этих ценностей», — заявила Келли Дегнан.

Дипломат также ответил на вопрос журналиста о том, поспособствовало ли насилию заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на заседании правительства.

«Мы ожидали, что как премьер-министр он сыграет ключевую роль в успокоении ситуации и осудит насилие против граждан Грузии, конечно же, против журналистов. Поэтому очень жаль, что в эти дни мы не увидели более сильного лидерства», — сказала Келли Дегнан.

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