

В Тбилиси состоялась встреча глав МИД Грузии и Индии

10.07.2021 15:01





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим индийским коллегой Субраманьям Джайшанкаром.



Давид Залкалиани поблагодарил визави за его исторический визит, в ходе которого Грузии переданы частицы мощей Святой мученицы Царицы Кетеван, а в Тбилиси будет открыт памятник Махатме Ганди.



Примечательно, что это первый в истории визит министра иностранных дел Индии в независимую Грузию.



Министры подчеркнули растущую динамику двусторонних отношений между Грузией и Индией и их важность в различных областях, включая политическую, экономическую, культурную, образовательную и законодательную. Главы дипломатических ведомств двух стран также высоко оценили сотрудничество в области инвестиций, туризма, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, связи и инноваций. Кроме того, Давид Залкалиани поблагодарил правительство Индии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.





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