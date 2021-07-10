

Оханашвили: Часть соображений БДИПЧ непонятна, часть же – суха

10.07.2021 15:55





По заявлению председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, часть соображений в заключении ОБСЕ/БДИПЧ ему непонятна, часть же – суха.



Как заявил Оханашвили журналистам по поводу промежуточного отчета, те аргументы, на основании которых они считают, что парламент должен был приостановить процесс отбора судей, непонятны.



«Что касается содержательных вопросов, ОБСЕ/БДИПЧ говорит о том, что парламент Грузии осуществил изменения, которые улучшили ситуацию в части регуляций по избранию судей Верховного суда, однако остаются вызовы, и сказанное по поводу этих вызовов, для меня является сухим. Все те аргументы, на основании которых они считают, что парламент должен был приостановить процесс отбора судей, непонятны. Поэтому дождемся окончательно заключения, и в соответствии с ними сделаем оценки», - заявил Оханашвили.



Что касается сказанного в заключении ОБСЕ/БДИПЧ о том, что «19 апреля 2021 года правящая партия и часть оппозиции в парламенте подписали достигнутое при посредничестве ЕС соглашение, согласно которому они брали на себя обязательство приостановить представление новых судей в Верховный суд до обсуждения связанных с этим вопросов. Несмотря на это, парламент не смог обеспечить создание формальных оснований для Высшего совета юстиции, чтобы процесс назначения судей на вакантные места был приостановлен», Оханашвили говорит, что парламент не обязывался обеспечивать это.



«Соглашение от 19 апреля нас не обязывало ничем таким, что мы должны были сделать в этом процессе. Поэтому, как видно, в окончательном заключении им придется конкретизировать. То, что мы обязались сделать, честно выполняем», - заявил Анри Оханашвили.



Напомним, в третьем отчете мониторинга Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR), что 19 апреля 2021 года правящая партия и часть оппозиции в парламенте подписали достигнутое при посредничестве ЕС соглашение, согласно которому они брали на себя обязательство приостановить представление новых судей в Верховный суд до обсуждения связанных с этим вопросов. Несмотря на это, парламент не смог обеспечить создание формальных оснований для Высшего совета юстиции, чтобы процесс назначения судей на вакантные места был приостановлен.



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