

Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации - посол США

10.07.2021 16:58





Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации, когда имеет место насилие, и он должен осуждать насилие в отношении грузинских граждан, разумеется, и в отношении журналистов, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос журналистов о том, поощрил ли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили своими заявлением насилие, произошедшее в Тбилиси 5 июля.



«Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации, когда имеет место насилие, и он должен осуждать насилие в отношении грузинских граждан, разумеется, и в отношении журналистов, поэтому было печально, что в те дни мы не увидели более сильного лидерства», - заявила Келли Дегнан.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





