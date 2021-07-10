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Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации - посол США
10.07.2021 16:58
Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации, когда имеет место насилие, и он должен осуждать насилие в отношении грузинских граждан, разумеется, и в отношении журналистов, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос журналистов о том, поощрил ли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили своими заявлением насилие, произошедшее в Тбилиси 5 июля.
«Премьер-министр должен выполнять ведущую роль в упокоении ситуации, когда имеет место насилие, и он должен осуждать насилие в отношении грузинских граждан, разумеется, и в отношении журналистов, поэтому было печально, что в те дни мы не увидели более сильного лидерства», - заявила Келли Дегнан.
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