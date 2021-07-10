

Инвестиции, транспорт, образование – Грузия и Индия определили приоритеты сотрудничества

10.07.2021 17:03





Грузия и Индия обсуждают приоритетные направления и пути активизации двухстороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.



Глава индийского внешнеполитического ведомства впервые посещает Грузию с официальным визитом. Джайшанкар лично доставил в Тбилиси мощи средневековой царицы Кетеван, объявленной мученицей и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых. По решению властей Индии, христианская реликвия передана в постоянное владение грузинской стороне.



Гарибашвили уверен, что сегодняшний день станет определяющим для последующего сотрудничества, дружбы между народами и правительствами двух стран.



На встрече премьер Грузии и глава МИД Индии обсудили широкий круг вопросов, которые касаются торговли, экономики, общей инвестиционной среды, сотрудничества в области воздушного, морского и наземного транспорта.



«Мы определили новые планы, цели, как еще более разумно использовать местоположение Грузии и как делать интересные предложения индийским инвесторам. Также хочу отметить, что в нашей стране уже есть важные, очень серьезные инвесторы из Индии, которые вложили в Грузию несколько сотен миллионов долларов. Конечно, мы приветствуем их приезд в нашу страну и предлагаем им еще более интересные условия», — заявил Гарибашвили на пресс-конференции после встречи.



Говоря о наиболее успешных сферах межгосударственного сотрудничества, Джайшанкар подчеркнул, что в настоящее время в Грузии обучаются около 8 тысяч индийских студентов. Кроме того, ежегодно из Индии в Грузию приезжают до 50 тысяч туристов.



«Из Индии в Грузию заходят крупные инвестиции в рамках реализуемых проектов в области гидроэнергетики и рудных ископаемых. Я знаю, что индийские инвесторы проявляют интерес и к сельскому хозяйству. Однако все это происходит в ответ на ваши усилия», — добавил Джайшанкар.



Глава МИД Индии выразил надежду, что грузинские предприниматели заинтересуются новыми проектами, начатые их правительством для стимулирования производства. По его словам, это поможет им расширяться в направлении Азии.



На встрече стороны также коснулись пандемии Covid-19 и ее негативных последствий.



Ранее сегодня Джайшанкар провел переговоры со своим грузинским коллегой, вице-премьером Давидом Залкалиани. Министры подчеркнули позитивную динамику двусторонних отношений Грузии и Индии, важность сотрудничества в различных областях, включая политическую, экономическую, культурную, образовательную и законодательную. Они также высоко оценили сотрудничество двух стран в сферах инвестиций, туризма, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, связи и инноваций. В то же время Залкалиани поблагодарил правительство Индии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



В рамках визита Джайшанкар встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и главой Минэкономики Натией Турнава. Кроме того, он примет участие в церемонии открытия в Тбилиси памятника индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.



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