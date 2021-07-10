

Гамкрелидзе: Мы практически перестали соблюдать антикоронавирусные рекомендации

10.07.2021 18:53





Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии обратится в Координационный совет с предложением о строгом контроле за соблюдением антикоронавирусных регуляций, рассказал Первому каналу Грузии руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, в последнее время население фактически не соблюдает ни одну из рекомендаций.



«К сожалению, эпидемическая ситуация ухудшается. Мы уже почти не соблюдаем никаких рекомендаций, и это очень плохо. Проходят огромные собрания. У меня есть много фотографий разных типов сборищ, будь то праздничные столы или поминки, крупные музыкальные фестивали, где, к сожалению, не носят маски и не соблюдают дистанцию. Таким образом, ожидается увеличения числа случаев инфицирования, что будет трудно сдержать», — сказал Гамкрелидзе Первому каналу Грузии.





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