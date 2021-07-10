

Дегнан: Процесс отбора кандидатов в председатели и члены ЦИК был инклюзивным

10.07.2021 19:58





Самое важное, что это инклюзивный процесс, в результате которого будут такие кандидаты в ЦИК, к которым у людей действительно может быть доверие, - заявила посол США в Грузии Келлли Дегнан, комментируя процесс отбора кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



По ее словам, цель избирательной реформы заключалась в избрании таких кандидатов, которым грузинский народ будет доверять.



«Процесс, как видно, был инклюзивным, однако очевидно, что были и недовольные результатами в плане беспристрастности и доверия народа к представленным кандидатам», - заявила Келли Дегнан.



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