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Гарибашвили: Почти после 400-летней разлуки в нашу страну вернулись святые мощи нашей великой царицы
10.07.2021 22:57
«Хочу еще раз поблагодарить премьер-министра Индии за это беспрецедентное решение; сегодня исторический день для нашей страны и нашего народа, каждого верующего; почти после 400-летней разлуки в нашу страну вернулись святые мощи нашей великой царицы, святой Кетеван», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в кафедральном соборе Троицы, где состоялась церемония передачи святых мощей царицы Кетеван Грузинской православной церкви.
Премьер поблагодарил правительство и народ Индии от имени правительства и народа Грузии.
«За пытками царицы Кетеван последовали пробуждение нашей страны и беспрецедентный подъем национального самосознания. Ее героическая жизнь, самоотверженность ради веры и родины являются примером и сегодня, и так будет всегда.
Еще раз благодарю правительство и народ Индии. Это наилучшая предпосылка для углубления отношений между нашими странами… Поздравляю с этим значительным днем все наше общество. Да хранит нас Господь», - заявил премьер-министр.
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