

В Тбилиси открыли памятник Махатме Ганди

10.07.2021 23:01





В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Индии открыл в Тбилиси памятник лидеру индийского движения национального освобождения и ненасилия и государственному деятелю Махатме Ганди, приуроченный150-летию со дня его рождения.



Памятник, созданный индийским скульптором Гаутамой Пали, был подарен Грузии Индией.



В официальной церемонии открытия памятника приняли участие вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, председатель Сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе и глава Фонда Махатмы Ганди в Грузии Ираклий Какадзе.



Давид Залкалиани поблагодарил все организации и отдельных лиц, участвовавших в процессе передачи Индией Грузии части мощей Святой Царицы-мученицы Кетеван. Министр выразил особую благодарность премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди за данное решение правительства Индии.



«Этот факт, а также открытие памятника Махатме Ганди в Тбилиси еще раз подтверждают теплый и исторически дружественный характер отношений между нашими странами и народами», — сказал Давид Залкалиани.





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