

«Лело» требует немедленной отставки премьер-министра и министра ВД

11.07.2021 14:05





Требуем немедленной отставки премьер-министра и министра внутренних дел, - об этом говорится в заявлении партии «Лело для Грузии», распространенном в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.



Как отмечается в нем, заявления премьер-министра в сложнейшей ситуации сыграли роль подстрекательских, а МВД не смогло или не приняло меры для предотвращения насилия.



«Спецоперация, осуществленная против журналистов, закончилась жертвой.



Выражаем глубокую скорбь в связи с кончиной оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. События, из-за освещения которых стал жертвой Лексо, являются частью российского сценария в Грузии, цель которого инспирирование в стране гражданского противостояния и разрушение государства. У этого сценария есть слепые исполнители, но, к сожалению, есть заказчики и планирующие в высших эшелонах власти Грузии.



Есть обоснованное подозрение, что игра на сенситивных для общества темах - очередная предвыборная авантюра власти, жертву которой становятся конкретные люди, интересы государства.



Мы требуем немедленной отставки премьер-министра и министра внутренних дел. Заявления премьер-министра в сложнейшей ситуации сыграли роль подстрекательских, а МВД не смогло или не приняло меры для предотвращения насилия.



Требуем быстрейшего и справедливого расследования факта, независимой экспертизы; как минимум во время расследования эти должностные лица не должны находиться на занимаемых постах.



Никому не простим трагическую смерть невинного человека, и не простим принесение людей в жертву из-за узкополитических интересов и попытки развалить государство!». – говорится в заявлении.



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