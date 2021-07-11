

«Свободные демократы» требуют отставки правительства Грузии во главе с премьер-министром

11.07.2021 14:21





«Смерть Лексо — это не просто трагедия одной семьи. К сожалению, он стал жертвой безнаказанного, неслыханного и открыто поощряемого насилия», — заявила председатель партии «Свободные демократы» Тамар Кекенадзе в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава.



«Прежде всего, я выражаю соболезнования семье Лексо, коллегам и всему сообществу. Смерть Лексо — это не просто трагедия одной семьи. К сожалению, он стал жертвой безнаказанного, неслыханного и открыто поощряемого насилия. Одного наказания конкретных исполнителей недостаточно. Правительство Грузии не только неспособно защитить своих граждан, но само поощряет акты насилия. Соответственно, «Свободные демократы» требуют отставки правительства, возглавляемого премьер-министром Гарибашвили, и назначения новых выборов. В то же время следует поднять вопрос об ответственности всех духовных лиц или мирян, которые открыто и публично призывали к насилию над гражданами», — сказала Тамар Кекенадзе.



Телеоператор TV Pirveli Лексо Лашкарава был избит агрессивными радикалами во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.



По информации МВД Грузии, участники контракции против «Тбилиси Прайд» ворвались в офис организации «Позор», где нанесли словесное оскорбление и физически расправились со съемочной группой «тв Пирвели». Особенно сильно пострадал оператор Лексо Лашкарава.



Полиция арестовала двух человек, которые взяты в предварительное заключение в качестве меры пресечения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





