

Беларусь – оппозиция и неправительственные СМИ объявляются врагами

11.07.2021 15:05



Сергей Михеев



Происходящее сегодня в Беларуси иначе как истерией и агонией режима Лукашенко назвать невозможно. Всех, кто не согласен с политикой власти, в том числе оппозиция, журналисты и даже рядовые граждане, режим объявляет экстремистами, террористами, иностранными агентами или пособниками, которые стремятся свергнуть «законную» власть и посеять хаос в стране.



Арест, пытки, избиение, выдворение из страны неугодных режиму лиц стали привычным делом в жизни страны. Но этого, как оказалось, для Лукашенко мало и началась полная зачистка страны от ненадёжных, с точки зрения режима, граждан и организаций.



С 8 июля в Беларуси проходит спецоперация по зачистке от радикально настроенных лиц. Об этом открыто заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек: "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". Бычек так же добавил, что по стране проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний.



Зачистка в первую очередь коснулась неугодных режиму организаций и СМИ, и не только в Минске. Так, в Бресте уже ликвидированы учреждения "За свой город" и "Дзедзич". Прокуратура Бреста обвинила их в нарушении закона. За «нарушения закона» им вменяется то, что они осуществляли деятельность, не соответствующую заявленным в уставе целям. Конкретнее - "За свой город" размещало на своих страницах в соцсетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку, а "Дзедзич" вместо информационно-консалтинговых услуг в области культуры организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий. Формулировки «нарушения законов» не выдерживают никакой критики и очень похожи на формулировки времён НКВД.



Особым репрессиям подвергаются СМИ неподотчетные режиму Лукашенко. По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за два дня зачистки силовики провели по меньшей мере 23 обыска у журналистов и в редакциях медиа изданиях. Обыски прошли в редакциях изданий "Наша Ніва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавіцкі час". Главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича избили при задержании, в результате чего он получил травму головы. Всего на сегодняшний день в Беларуси задержаны и находятся в ИВС на Окрестине 32 журналиста.



Стратегия режима предельно проста и понятна - вначале они избавились от лидеров оппозиции и гражданских активистов, одних убили, других посадили, третьих вынудили бежать из страны. Поле того, как избавились от лидеров оппозиции и тех, кто мог им создать проблемы, начали уничтожать всё, что не находится под их контролем, и всерьёз взялись за СМИ, так как их считают наибольшей информационной угрозой. Недавно закрыли TUT.BY, лишили аккредитации Еврорадио, теперь дошла очередь и до «Нашей Нівы», арестовали десятки журналистов. Задача Лукашенко на этом этапе состоит в том, чтобы в СМИ не звучала правда о его деяниях, и люди были лишены достоверной и правдивой информации. Он надеется такими методами держать народ в неведении и думает, что это поможет ему сохранить власть. Прямо как в СССР, но как это помогло вождям пролетариата даже во времена «железного занавеса», и чем это закончилось, все прекрасно помнят.



Методы борьбы Лукашенко с политическими оппонентами и неугодными лицами, идентичны методам, которые применяет президент Путин у нас в стране – физическое устранение, аресты, объявление иноагентами и экстремистами, выдворение из страны, борьба против СМИ, зачистка политического поля - всё одно, всё сходится, сценарий одного человека, и этим человеком является - Путин.



Лукашенко полностью подражает Путину, как-будто ему посылает послание - они едины, нужны друг другу и обязаны держаться вместе. Трудно не согласиться с Александром Григорьевичем - два диктатора Европы действительно нужны друг другу. Только благодаря этой связи они пока ещё сохраняют власть. Но вопрос в другом – нужны ли они своим народам, и тут ответ очевиден – нет!



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