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«Вам придется ответить» — Хоштария залила красной краской вход канцелярии правительства
11.07.2021 15:45
Лидер движения «Дроа» Елена Хоштария облила красной краской приемную администрации правительства Грузии. Прямая трансляция с места велась на странице политика в Facebook.
Хоштария объяснила журналистам, что ее акция связана со смертью оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля был жестоко избит радикалами в Тбилиси, исполняя свои служебные обязанности.
«Просто невообразимо, что мы продолжим жить, как обычно, в то время как здесь будут заседать убийцы и насильники. Они получат красную краску, получат протест и им придется ответить. Слова излишни в этой ситуации», — сказала она.
Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля Лашкарава подвергся нападению радикалов.
Противники ЛГБТ-сообщества напали на Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. 5 июля Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику и продолжал лечение на дому. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
Причины смерти установит экспертиза. МВД Грузии начало расследование факта по статье «доведение до самоубийства».
К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. Между тем Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше — до 20 человек.
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