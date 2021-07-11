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Ника Мелия: Правительство в полном составе должно уйти в отставку
11.07.2021 16:47
К офису «Грузинской мечты» пришли председатель «Национального движения» Ника Мелия и лидер политического движения «Дроа» Элене Хоштария и, как заявляют, намерены войти в офис.
Как заявил журналистам Ника Мелия, ответственность за смерть оператора телеканала «ТВ Пирвели» должно взять правительство, и весь кабинет министров должен уйти в отставку.
«Здесь не о чем говорить. Мы с Элене пришли сюда и собираемся войти… На данном этапе существует единственный выход. Правительство полностью должно уйти в отставку, и все, где бы мы ни находились – выехавшие из Тбилиси или где-то еще, возвращаемся и весь Тбилиси выходит на Руставели сегодня, в 6 часов. Также должны прийти сюда, к офису насильников», - заявил Ника Мелия.
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