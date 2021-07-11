

Грузинские НПО возлагают ответственность за смерть телеоператора на правительство

11.07.2021 17:37





В связи с тяжелейшими последствиями насилия 5 июля премьер-министр Грузии должен немедленно уйти в отставку, — об этом говорится в заявлении неправительственных организаций Грузии.



Согласно организациям, подписавшим заявление, 5 июля власти ничего не сделали, чтобы остановить насильственные группы, несмотря на то, что об опасности агрессии и насилия с их стороны было известно заранее.



НПО заявляют о необходимости привлечения к ответственности, независимо от гражданского или религиозного статуса, как организаторов и исполнителей насилия, так и призывавших к насилию лиц, в результате которого пострадали десятки журналистов и мирных граждан, а получивший тяжелейшие травмы оператор тв «Пирвели» впоследствии скончался.



«Политическая ответственность за тяжелейшие последствия лежит на правительстве, которое фактически отказалось выполнять свои функции и защищать здоровье и жизнь людей. Поэтому подписавшие организации требуют, как минимум: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури должны немедленно уйти в отставку; все организаторы, участники и подстрекатели насилия, независимо от их статуса, должны быть наказаны по всей строгости закона», — говорится в заявлении.



Заявление подписали: «Демократическая инициатива Грузии» (GDI); «Центр мониторинга управления» (GMC); «Сапари»; «Общество и банки»; «Фонд развития СМИ» (MDF); «Грузинская ассоциация реформ» (GRASS); «Институт развития свободы информации» (IDFI); «Центр исследования экономической политики» (EPRC); «Центр по правам человека» (HRC); «Центр социальной справедливости»; «Атлантический совет Грузии»; «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA); «Трансперенси Интернэшнл-Грузия» (TI Georgia); «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Центр исследовательской журналистики и экономического анализа»; «Ассоциация ООН»; «Зеленая альтернатива»; «Тбилиси Прайд»; DRI.



Сегодня скончался избитый во время событий 5 июля оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Причина смерти пока неизвестна.



Лексо Лашкарова пролежал в клинике несколько дней, после чего был выписан на дом. По факту возбуждено расследование.



Напомним, 5 июля в Тбилиси участники контракции против «Тбилиси Прайд» ворвались в офис организации «Позор», где нанесли словесное оскорбление и физически расправились со съемочной группой «тв Пирвели». Особенно сильно пострадал оператор Лексо Лашкарава.





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