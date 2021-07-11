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Карл Харцель: ЕС строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу медиа и собраний


11.07.2021   18:36


Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель распространяет заявление в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.

Посол выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Лексо Лашкарава. Как отмечает посол, ЕС строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу медиа и собраний.

«Сегодня я с болью узнал о трагической гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Разделяю глубокую скорбь его семьи, друзей и коллег.

Г-н Лексо Лашкарава был жестоко избит, поскольку освещал насилие, которое происходило вокруг событий «прайда» в Тбилиси 5 июля.

Несмотря на то, что пока мы ждем результатов расследования причин его смерти, позвольте мне повторить, что Евросоюз строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу медиа и собраний», - сказано в заявлении.

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