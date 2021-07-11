

Посольство США в Грузии призывает к спокойствию и завершению насилия

11.07.2021 18:57





Посольство США распространило заявление в связи со смертью оператора Лексо Лашкарава. Как отмечается в заявлении, все те, кто нападал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля или подстрекал к насилию, должны быть выявлены, арестованы и предстать перед судом по всей строгости закона.



Посольство призывает к спокойствию и завершению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека.



«Посольство США в Тбилиси выражает глубокие соболезнования семье Лексо Лашкарава, прежде всего, матери Лексо, его коллегам по «ТВ Пирвели» и всем, кто потрясен и опечален его смертью. Лексо, как медиа-профессионал, много лет работал за камерой, и некоторые, возможно, даже не знали его, пока с ним жестоко не расправились те лица, которые продемонстрировали полное пренебрежение уважению к человеческой жизни. Мужество, проявленное Лексо при защите своей коллеги, и его верность фундаментальным свободам, которые издревле ценили в этой стране, представляют собой лучшие качества и традиции грузинского народа.



Арест нескольких человек в связи с нападением на Лексо это первый позитивный шаг к исполнению правосудия. Безопасность каждого грузинского журналиста и вера в демократию в Грузии требует, чтобы все, кто напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля, или те, кто подстрекал к насилию, должны быть выявлены, арестованы и предстать перед судом по всей строгости закона. Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека», -отмечается в заявлении посольства.



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