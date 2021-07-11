

Посольство США в Грузии: Все нападавшие на журналистов должны быть арестованы

11.07.2021 19:24





Организаторы и участники нападений на мирных граждан и журналистов в ходе беспорядков, произошедших в Тбилиси 5-6 июля, продемонстрировали полное пренебрежение человеческой жизнью и должны предстать перед судом. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, распространенном сегодня в ответ на смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.



«Арест нескольких человек в связи с нападением на Лексо — первый позитивный шаг к справедливости. Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, который напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля или подстрекал к насилию, был бы идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности. Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека», — сказано в заявлении.



В дипломатическом представительстве также выразили соболезнования семье Лашкарава, его коллегам и всем, кто потрясен и опечален его смертью.



«Лексо, как медиа-профессионал, много лет работал за камерой, и некоторые, возможно, даже не знали его, пока с ним жестоко не расправились те лица, которые продемонстрировали полное пренебрежение уважению к человеческой жизни. Мужество, проявленное Лексо при защите своей коллеги, и его верность фундаментальным свободам, которые издревле ценили в этой стране, представляют собой лучшие качества и традиции грузинского народа», — добавили в посольстве.



5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.



На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.



Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, — тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. В МВД Грузии допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства.



К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. Между тем Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше — до 20 человек.



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