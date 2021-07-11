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МИД Литвы: Насилие в отношении журналистов в Грузии шокирует и неприемлемо
11.07.2021 20:36
Насилие в отношении журналистов в Грузии шокирует и неприемлемо, — об этом говорится в заявлении иностранных дел Литвы, опубликованном в социальной сети.
Как отмечается в заявлении, власти должны немедленно принять меры против организаторов и разрешить независимое расследование смерти Александра Лашкарава.
«Любой другой курс несовместим с демократическими достижениями Грузии», — говорится в заявлении.
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