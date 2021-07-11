

Омбудсмен: Лексо Лашкарава погиб в результате организованного насилия

11.07.2021 20:39





«Я призываю МВД начать расследование и привлечь к ответственности организаторов этих насильственных действий», — об этом Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила по поводу смерти оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.



По ее словам, Лексо Лашкарава погиб в результате организованного насилия. По словам Нино Ломджарии, правительство ничего не сделало для предотвращения подстрекательства насильственных групп.



«Тем не менее, 5 июля не было принято никаких мер предосторожности, в том числе на Лексо напали возле офиса «Стыдно», где была высокая вероятность нападения, но на месте не было мобилизовано полиции, и ответственность за это нападение несет государство. Граждане предпринимали многочисленные попытки объединиться и мирно выразить свое мнение. В стране существуют группы, которые просто мешают гражданам выражать мирное мнение и осуществляют насилие по отношению к ним, не скрывают собственный насильственный план. Во-вторых, есть прямая связь и, в первую очередь, делом должна заинтересоваться СГБ. Кроме того, главное — начать преследование не только преступников, но и организаторов этого насилия», — заявила Нино Ломджария.



Скончался оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками «Тбилиси Прайда». Причина смерти на данный момент неизвестна. Лексо Лашкарава находился в клинике несколько дней, после чего ее выписали домой.



Во время акции противников «Тбилиси Прайда» офис организаторы нанесли журналисту и оператору «ТВ Пирвели» физические и словесные оскорбления при исполнении служебных обязанностей.





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