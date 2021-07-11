

Служба госинспектора заинтересовалась возможной утечкой личных данных Лашкарава в соцсети

11.07.2021 21:41





Служба Государственного инспектора начала проверку из-за распространения в Facebook личной информации, способной дискредитировать оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, умершего после жестокого избиения в Тбилиси.



«В социальной сети разными лицами распространяется персональная информация о Лексо Лашкарава, в том числе, данные особой категории – информация о его задержании, его привлечении к административной ответственности, вынесении ему запретительного ордера, его участии в уголовном деле в том или ином статусе.



Вышеупомянутая информация распространяется лицами, которые, скорее всего, не должны иметь доступа ни к уголовным, ни к административным данным, ни к базам данных правоохранительных органов, где такие данные могут храниться, если они верны/точны. Служба государственного инспектора начала проверку того, как эти данные стали известны различным лицам», — сказано в заявлении, распространенном сегодня.



Одновременно ведомство призывало всех лиц воздержаться от обмена и распространения информации об умерших, поскольку это нарушат неприкосновенность их частной жизни и является нарушением закона.



Сегодня утром Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.



Предполагаемая причина смерти— тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начата по стандартной статье – доведение до самоубийства. К судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.



В МВД Грузии уже допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Тем не менее от озвучивания конкретных версий на данном этапе ведомство воздерживается.



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