

Евродепутаты: Cмерть Лексо Лашкарава должна быть расследована полностью и беспристрастно

12.07.2021 10:45





Cмерть Лашкарава и шокирующее бездействие полиции после нападений с применением насилия должны быть расследованы полностью и беспристрастно, — об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента Андриуса Кубилюса и Расы Юкневичене.



Депутаты Европарламента призывают всех членов грузинского общества к спокойствию и сдержанности и заявляют, что провокаций не должно быть.



«Грузия стоит на очень серьезном перепутье, от которого зависит ее развитие, успех или неудача в ближайшие десятилетия. Большинство грузин твердо и давно выбрали европейское развитие и европейские ценности. В то же время есть силы, которые пытаются помешать продвижению Грузии по этому пути и изменить его. Недавние события в Грузии, когда 53 журналиста стали мишенью были избиты на акции против тбилисского Марша достоинства, являются одной из таких попыток. Мы опечалены смертью одного из пострадавших работников СМИ, Лексо Лашкарава. Смерть Лашкарава и поразительное бездействие полиции после жестоких нападений должны быть полностью и беспристрастно расследованы. Мы призываем всех членов общества к спокойствию и сдержанности, чтобы не происходили провокации. Все политические силы в Грузии, особенно правящая партия, должны работать, чтобы обеспечить уважение европейских ценностей. Ценности свободы СМИ и свободы выражения мнения являются европейскими ценностями и должны поддерживаться», — говорится в письме.



Скончался оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками «Тбилиси Прайда». Причина смерти на данный момент неизвестна. Лексо Лашкарава находился в клинике несколько дней, после чего ее выписали домой.



Во время акции противников «Тбилиси Прайда» офис организаторы нанесли журналисту и оператору «ТВ Пирвели» физические и словесные оскорбления при исполнении служебных обязанностей.





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