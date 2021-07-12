

На парламентских выборах в Молдове лидирует партия Майи Санду

12.07.2021 10:51





После подсчета 99 процентов голосов на внеочередных парламентских выборах в Молдове партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 52,4 процента голосов.



По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) набрал 27,36% голосов. Третье место досталось партии «Шор», за которую проголосовали 5,78% избирателей.



Явка избирателей на досрочных парламентских выборах составила 44,5 процента. В выборах приняли участие 23 конкурента — 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат. Барьер составлял пять процентов для избирательной партии и семь процентов для блока.



По имеющимся данным, в молдавский парламент попали только три избирательных субъекта. В конце прошлого года после победы на президентских выборах Санду смогла распустить законодательный орган, в котором ее партия контролировала только 15 мест.



Партия «Действие и солидарность» назвала активизацию процесса интеграции в ЕС главным приоритетом своей программы. Также ключевым является стратегическое партнерство с США и Румынией. В программные приоритеты входит реализация совместных региональных проектов с Украиной и Грузией в рамках Восточного партнерства.





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