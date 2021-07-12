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Аппатурай: В демократическом государстве меньшинства, СМИ, свобода слова защищены


12.07.2021   10:56


По словам спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, смерть оператора Лексо Лашкарава вызывает тревогу.

По его словам, в демократическом государстве меньшинства, СМИ, свобода слова защищены, это евроатлантические ценности.

«Смерть грузинского журналиста Александра Лашкарава после того, как он был избит толпой в начале этой недели, глубоко беспокоит всех друзей Грузии, включая меня. В демократическом государстве защищены меньшинства, защищены СМИ, свобода слова. Это евроатлантические ценности. Ни один институт или организация не освобождены от этих обязательств», — написал Джеймс Аппатурай.

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