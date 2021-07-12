

Грузия занимает 32-е место из 49 в рейтинге защиты прав ЛГБТ в Европе

12.07.2021 11:59





Грузия заняла 32-е место среди 49 стран в рейтинге «Радужная Европа» по ситуации с защитой прав ЛГБТ на континенте, который ежегодно составляет правозащитная группа ILGA-Europe. Индекс был опубликован 17 мая 2021 года.



В рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).



Грузия получила 26,53%, пропустив вперед Северную Македонию, у которой на 0,78% больше. В рейтинге Грузия опережает такие страны Евросоюза, как Чехия, Литва, Италия, Болгария, Румыния, Латвия и Польша.



Украина в индексе на 40-м месте, а самые последние места, с 46-е по 49-е, занимают соседи Грузии по региону — Россия, Армения, Турция и Азербайджан.



Возглавила рейтинг Мальта с результатом 93,78%, на втором месте — Бельгия (74,24%), в первой пятерке также Люксембург (71,97%), Португалия (68,35%) и Норвегия (67,49%).



За последние годы Грузия опустилась в рейтинге на две позиции «из-за отсутствия четкой процедуры юридического признания пола» — после операции по перемене пола трансгендеры часто имеют сложности с получением новых документов. В ILGA-Europe подытоживают, что ситуация с защитой прав ЛГБТК+ в стране все еще «рискованная».



Для составления рейтинга в каждой стране анализируется ряд показателей, среди которых равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений.



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