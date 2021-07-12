

Офис Омбудсмена обратился к прокуратуре и МВД

12.07.2021 12:36





Офис Народного защитника Грузии распространил заявление по поводу событий 5-6 июля в Тбилиси.

Омбудсмен призывает Министерство внутренних дел и прокуратуру в кратчайшие сроки установить главных лиц, ответственных за действия предположительных насильственных групп.



Кроме того, в заявлении говорится, что Народный защитник также призывает МВД провести эффективное расследование смерти оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.



«Масштаб насильственных событий, интенсивность и жестокость действий, групповой характер насилия, призывы конкретных лиц, количество пострадавших граждан и лиц, осуществлявших насилие, однозначно указывают на возможные признаки организованного группового насилия. Соответственно, расследование, наряду с другими статьями, должно быть продолжено по части первой статьи 225 Уголовного кодекса, которая предполагает организацию или руководство групповым действиями, сопровождающимися насилием, погромами, повреждением или уничтожением чужого имущества и т. д.



Призываем Министерство внутренних дел и прокуратуру как можно скорее в приоритетном порядке выявить главных ответственных лиц за действия предполагаемых насильственных групп и начать их уголовное преследование. А также проактивно информировать общественность о ходе расследования», — говорится в заявлении омбудсмена Грузии.





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