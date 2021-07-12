

Джапаридзе: Парламент должен начать процедуру выражения недоверия правительству

12.07.2021 15:05





По заявлению лидера «Лело» Бадри Джапаридзе, парламент Грузии должен начать процедуру выражения недоверия правительству и «Лело» примет участие лишь в рассмотрении этого вопроса.



Как отметил Джапаридзе, отставка правительства – это единственный выход из создавшегося положения, и «Грузинская мечта» должна это осознать.



«Сегодня фракция «Лело – Партнерство для Грузии» явилась в парламент лишь для рассмотрения одного вопроса. Речь идет о начале процедуры выражения недоверия правительству. В обсуждении никаких других вопросов мы не собираемся участвовать.



Единственно верный выход заключается в том, чтобы мы, парламент собрались и начали процедуру выражения недоверия правительству, и нам нужно избрать переходное правительство, чтобы разрядить обстановку. Противодействие выражению недоверия правительство означает поддержку напряженности и развития неуправляемых процессов в стране… «Грузинская мечта» должна осознать, что сегодня единственным выходом из этого сложнейшего положения является отставка правительства, поскольку на него возлагается ответственность за 5-6 июля», - заявил Джапаридзе.



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