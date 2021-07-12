

Прихожанка прервала речь епископа словами: «Это не настоящее православие»

12.07.2021 15:06





Прихожанка одной из тбилисских церквей прервала речь епископа Якова Якобашвили заявив, что его проповедь не является христианской, а грузинская «Патриархия смердит». Видео ее беседы с епископом Яковом было опубликовано на его странице в Facebook.



«Это не проповедь, это движение в сторону России, ничего больше. Где была Патриархия? Как она поступила? Это не стремление к любви, это не настоящее православие… Это бизнес, это подавление человеческих душ, ничего больше», — сказала Ана Хунашвили.



«Члены Патриархии поступили очень хорошо», — ответил священнослужитель.



«Я не вижу здесь истиной веры… И да, на самом деле, Патриархия смердит. Прав был царь Давид Строитель, правы эти люди. Здесь стало невыносимо жить.



«Я посвятила свою жизнь жизни святой Нине… Я всегда проповедаю, что вера это искренняя любовь, а здесь я этого не вижу», — заключила Хунашвили.



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