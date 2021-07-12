

Цулукиани и Давиташвили назначены вице-премьерами Грузии

12.07.2021 15:07





Министр культуры Теа Цулукиани и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили назначены заместителями премьер-министра. Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.



Теа Цулукиани занимала должность министра юстиции Грузии с 25 октября 2012 года по 1 октября 2020 года. В сентябре 2019 года она была назначена заместителем премьер-министра Грузии.



31 октября 2020 года Цулукиани была избрана депутатом парламента. 22 марта 2021 года она возглавила Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.



Левана Давиташвили занимал пост министра сельского хозяйства с 9 сентября 2016 года. В 2017 году после объединения министерств окружающей среды и сельского хозяйства Давиташвили возглавил Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



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