

Оппозиция потребовала создания комиссии по расследованию событий 5 июля

12.07.2021 15:14







Грузинская оппозиция требует создания комиссии по расследованию событий 5 июля. Этот вопрос депутат Хатуна Самнидзе поставила сегодня на заседании бюро парламента.



По словам Самнидзе, необходимо как можно скорее создать следственную комиссию.



«Прошу вас, исполним наш долг. Дважды сожжен флаг ЕС. Большинство, поддержите нас хоть в этом вопросе, чтобы мы создали комиссию по расследованию! Если я сейчас подойду к флагу, к кресту, к стоящей там железной конструкции, то полиция незамедлительно выстроится в кордон и не подпустят меня. Как насильственным группам насилия удалось дважды сжечь флаг? Недостаточно поднять флаг, господин председатель, нам нужно выяснить, как этим группам удалось сжечь флаг ЕС! Мы и сегодня слышим призывы к насилию», — сказала Самнидзе.



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