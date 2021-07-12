

Цулукиани: Гарибашвили и Гомелаури не уйдут

12.07.2021 15:15





Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури не уйдут со своих постов. Об этом заявил вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани и призвала общественность слушать правительство.



«Гарибашвили не уйдет в отставку, Гомелаури не уйдет. Вы имеете то правительство, которое имеете, и больше слушайте правительство, как бы вы его ни ненавидели, потому что глава правительства говорит, что могут возникнуть трудности в разведении настолько противостоящих двух сил, это должно быть услышано кем-то, а не принести в жертву ЛГБТ-сообществом, которое было использовано бессовестными силами в собственных интересах», — заявила Цулукиани.



При этом она также добавила, что по всем фактам нападения на человека, будь то журналист или другой, расследование должно быть проведено быстро и эффективно, а все виновные должны быть задержаны.



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