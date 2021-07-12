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Парламент Грузии заслушает министра внутренних дел на внеочередном заседании
12.07.2021 15:15
В парламенте Грузии состоится внеочередное заседание, на котором будет заслушан министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Об этом заявил председатель парламента Каха Кучава на заседании бюро парламента.
«Мы должны быть полностью мобилизованы и предпринять шаги, которые не позволят аналогичным фактам повториться завтра. Мы говорим о насилии и говорим об ответах на оставшиеся без ответа вопросы, которые позволят нам предотвратить это завтра. Да, парламент — это то место, куда придет министр и ответит на все эти вопросы.», — сказал Каха Кучава.
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