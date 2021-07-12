

Самадашвили: Обращаюсь к оппозиции, мы должны продолжать мирное пикетирование в зале парламента

12.07.2021 15:18





Член фракции «Лело – Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили призывает оппозицию продолжать пикетирование места, предназначенного для спикерата парламента, до тех пор, пока правящая команда не согласится начать процесс выражения недоверия правительству.



Кроме того, Самадашвили призвала граждан в 18:00 собраться у парламента с требованием отставки правительства.



«Первый этап – это дебаты, затем мы начнем процесс отставки правительства.



Я обратилась также к международной общественности – страна вошла в тяжелейший кризис и без их серьезных посылов я сомневаюсь, что мы сможем выйти из этого кризиса. Кроме отставки премьера, другого пути решения этой проблемы нет», - заявила Самадашвили.



Для справки, оппозиция, ворвавшаяся в зал заседаний парламента Грузии, заняла место, предназначенное для спикерата. Они вывесили с трибуны председателя флаги Грузии и ЕС.



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