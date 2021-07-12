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Служба приставов вывела оппозиционных депутатов их зала заседаний
12.07.2021 15:29
Служба приставов вывела оппозиционных депутатов их зала заседаний парламента Грузии.
«Нас силой выволокли из зала, потому что – это режим, который будет насильничать над всем и всеми, чтобы сохранить власть. Разумеется, это нарушение», - заявила член «Национального движения», депутат Тина Бокучава.
Для справки, некоторое время назад в зал заседаний ворвались представители медиа-организаций и гражданского сектора. Их раздражение вызвал отказ выдать нескольким журналистам пропуск в здание парламента.
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