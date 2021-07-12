

Служба приставов вывела оппозиционных депутатов их зала заседаний

12.07.2021 15:29





Служба приставов вывела оппозиционных депутатов их зала заседаний парламента Грузии.



«Нас силой выволокли из зала, потому что – это режим, который будет насильничать над всем и всеми, чтобы сохранить власть. Разумеется, это нарушение», - заявила член «Национального движения», депутат Тина Бокучава.



Для справки, некоторое время назад в зал заседаний ворвались представители медиа-организаций и гражданского сектора. Их раздражение вызвал отказ выдать нескольким журналистам пропуск в здание парламента.



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