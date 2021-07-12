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Женщин депутатов вынудили покинуть зал заседаний парламента Грузии
12.07.2021 15:54
Находившихся в зале заседаний парламента женщин депутатов вынудили покинуть помещение.
Депутаты Тина Бокучава, Ана Нацвлишвили, Нато Чхеидзе, Ана Цитлидзе и другие заняли трибуну спикера парламента и отказались уходить. Они заявили, что единственное, что сейчас должен обсуждать парламент, — это отставка Ираклия Гарибашвили.
Депутат Ана Цитлидзе пишет, что парламентский судебный пристав оскорбил ее. В видео также слышно, что к женщинам депутатам обращаются используя сексистские и оскорбительные выражения.
Женщины отказывались покинуть трибуну в течение нескольких часов, на фоне словесного и физического противостояния в зале заседаний парламента.
Ранее, в здание парламента не впустили журналистов. Что стало причиной противостояния между депутатами. Оппозиционные депутаты потребовали предоставить работникам СМИ возможность присутствовать на заседании парламента. В итоге пленарное заседание парламента было сорвано.
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