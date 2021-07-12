

Парламент Грузии избрал 6 членов Верховного суда



СОВА 12.07.2021 15:56



В парламенте Грузии состоялось голосование по кандидатам в Верховный суд. Законодатели поддержали 6 кандидатов. Новыми членами Верховного суда стали:



Гоча Абусеридзе

Георгий Гогиашвили

Леван Тевзадзе

Реваз Надария

Бидзина Стуруа

Лаша Кочиашвили

Подавляющее большинство оппозиционных депутатов в голосовании не участвовало.



Напомним, в конце июня посольство США в Тбилиси вновь напомнило властям Грузии о том, что назначение судей в Верховный суд страны противоречит духу т. н. документа Шарля Мишеля. Соглашение о выходе из политического кризиса, подписанное правящей «Грузинской мечтой» и большинством оппозиционных партий при посредничестве президента Европейского совета, кроме прочего, предусматривает реформу судебной системы.



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