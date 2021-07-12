

Кобахидзе назвал несерьезным требование отставки премьер-министра



СОВА 12.07.2021 16:12



По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, вопросы об отставке премьер-министра несерьезны. Делать какие-либо комментарии в этой связи Кобахидзе отказался.



«Общественность уже знает, в чем было дело. В чем было дело расскажет Министерство внутренних дел Грузии, вероятно, уже сегодня вечером, когда завершится экспертиза. Впрочем, что касается осведомленности, Нодар Меладзе (прим. глава информационной службы TV Pirveli) все знал, однако на смерти своего коллеги он решил добавить приписать себе политические очки. Что вопиюще аморальное поведение», — заявил Кобахидзе, так и не обозначив что именно было известно Нодару Меладзе.



Напомни, на рассвете 11 июля родные Лексо Лашкарава обнаружили его мертвым. Молодой мужчина был жестоко избит агрессивными радикалами 5 июля, когда освещал акцию против «Марша достоинства». МВД намекает на наличие зависимости у Лашкарава. В 18:00 в центре Тбилиси прошла многотысячная акция с требованием отставки правительства и в частности премьера Гарибашвили, чье заявление от 5 июля, как считают многие, дали зеленый свет развернувшимся беспорядкам.



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