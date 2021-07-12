

В парламенте Грузии началось внеочередное пленарное заседание

12.07.2021 16:14





В парламенте Грузии началось внеочередное пленарное заседание. На заседании присутствуют 85 депутатов.



До этого времени не удавалось начать пленарное заседание. Некоторое время назад в зал заседаний ворвались представители медиа-организаций и гражданского сектора. Их возмущение вызвал отказ выдать нескольким журналистам пропуск в здание парламента. Приставы вывели оппозиционных депутатов из зала заседаний, после чего пленарное заседание возобновилось.



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