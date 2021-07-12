

Оппозиция в парламенте Грузии готовится объявить недоверие правительству

12.07.2021 16:21

Новости-Грузия



Оппозиция в парламенте Грузии собирается начать процедуру выражения недоверия правительству.



Для проведения такой процедуры и представления своего кандидата в премьер-министры необходимо не менее 50 депутатов парламента. Процедура объявления недоверия нынешнего правительству может быть завершена после того, как парламент выразит доверие новому правительству.



В настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте — этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.



«Фракция «Лело» пришла в парламент сегодня ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов», – сказал журналистам лидер фракции Бадри Джапаридзе.



Кроме того, оппозиция требует создания комиссии по расследованию событий 5 июля.



Этот вопрос председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе поставила сегодня на заседании бюро парламента.



По словам Самнидзе, необходимо как можно скорее создать следственную комиссию и призвала депутатов от большинства поддержвать эту инициативу. Обращаясь к председателю парламента Кахе Кучава оппозиционный депутат отметила, что недостаточно заново установить флаг ЕС, сорванный радикальными группами, важно понять, почему насилие на площади возле парламента и срыв флага был допущен дважды.



«Призываю вас исполнить наш долг. Возле парламента Грузии дважды сожгли флаг Евросоюза. Большинство, поддержите нас хотя бы в этом вопросе, чтобы мы создали комиссию по расследованию!



Если я сейчас подойду к флагу, к кресту, к стоящей возле парламента железной конструкции, то полиция сразу выстроится в кордон и не подпустит меня. Каким же образом насильственным группам дважды удалось сжечь флаг? Недостаточно поднять флаг, господин председатель, нам нужно выяснить, как этим группам удалось сжечь флаг ЕС! Мы и сегодня слышим призывы к насилию», — сказала Самнидзе.



В свою очередь, требования оппозиции считает нереальными министр культуры Грузии, назначенная сегодня вице-премьером, Тея Цулукиани.



Она заявила, что ни премьер, ни глава МВД не собираются в отставку.



«Гарибашвили не уйдет в отставку, Гомелаури не уйдет. Вы имеете то правительство, которое имеете, и больше слушайте правительство, как бы вы его ни ненавидели, когда он говорит, что могут возникнуть трудности в разведении настолько противостоящих двух сил. Это надо услышать, а не приносить в жертву ЛГБТ-сообщество, которое было использовано бессовестными силами в собственных интересах», — заявила журналистам Цулукиани.



Она добавила, что по всем фактам нападения 5 июля расследование должно быть проведено быстро и эффективно, а все виновные должны быть задержаны.



Между тем парламент Грузии возобновил работу после утренних протестов и потасовок. Часть оппозиционных депутатов были выведена, а другим председатель парламента Каха Кучава не дал слово, и они ушли сами в знак протеста.



Кучава заявил, что считает недопустимым блокирование работы парламента.



«То, что мы увидели сегодня, входит в интересы только наших врагов. То, что происходило в парламенте — это попытка помешать процессу , по которому достигнуто соглашение. Мы были готовы создать следственную комиссию по последним событиям и пригласить главу МВД в парламент. Но в здание ворвались те, у кого не было пропусков. Никто из вас не допустил бы этого», — сказал Кучава.



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