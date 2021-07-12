

Хазарадзе: Грузинской мечте придется взять на себя ответственность за текущие события

12.07.2021 16:48





Мы оставляем «Грузинскую мечту» одну, и не важно, назовете ли вы это парламентским бойкотом, - об этом лидер «Лело» Мамука Хазарадзе заявил журналистам после того, как он вместе с членами фракции «Лело – Партнерство для Грузии» на фоне шума покинул зал заседаний парламента Грузии.



Как заявил Хазарадзе, «Грузинской мечте» придется взять на себя ответственность за текущие события.



«Грузинской мечте» придется взять на себя ответственность за эти процессы. Они будут одни в этом парламенте. Гарибашвили и правительство ведут страну к пропасти. Их месседжбокс тщетен. Мы опротестовываем нападение на журналистов, российский курс, невыполнение документа Шарля Мишеля, процесс назначения судей, который они приняли от «Национального движения» и зацементировали.



Выход заключается в мирном протесте, переходном правительстве и проведении местных выборов в спокойной обстановке. До этого же «Грузинская мечта» будет в одиночестве», - заявил Хазарадзе.



Для справки, служба приставов вывела оппозиционных депутатов из зала заседаний парламента Грузии. После этого же началось пленарное заседание внеочередной сессии парламента.



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