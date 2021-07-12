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«Нацдвижение» объявило о прекращении парламентской деятельности
12.07.2021 17:00
Фракция «Единое национальное движение — Сила в единстве» прекращает парламентскую деятельность, сообщила 12 июля председатель фракции Хатия Деканоидзе.
По ее словам, фракция примет участие в парламентской деятельности только во время голосования об объявлении правительству вотума недоверия или перехода на пропорциональную систему выборов.
«Фракция не будет принимать участие в этом рутинном процессе, который проходит в фарисейском парламенте. Будем вместе с гражданами и журналистами, которых убивают. Так не может продолжаться. Мы примем участие в парламентской деятельности только с целью объявления [вотума] недоверия правительству и перехода на пропорциональную систему выборов», — сказала она.
О намерении прекратить парламентскую деятельность сегодня также объявила фракция «Лело — партнерство за Грузию».
Часть депутатов-оппозиционеров требует отставки премьер-министра и заявляет, что единственной темой для обсуждения в парламенте должна быть отставка Гарибашвили. Депутаты женщины заняли трибуну парламента, но их вынудили покинуть зал заседаний.
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