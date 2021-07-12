

Бокерия: Либо отставка Гарибашвили, либо оппозиция должна покинуть парламент

12.07.2021 17:24





Либо этот парламент должен быстро отправить в отставку Ираклия Гарибашвили, либо демократическая оппозиция должна покинуть парламент – ситуация должна быть четкой для всех граждан внутри страны и всех партнеров, поддерживающих свободу Грузии за ее пределами, - об этом заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По словам Бокерия, единственная функция, которую может выполнить нынешний парламент, это отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Поэтому я хочу призвать наших партнеров, с которыми у нас и раньше бывали разногласия, однако, сейчас мы должны забыть об этом – сейчас единственное, что может произойти в этом здании – это отставка Гарибашвили. Несмотря на то, что корень этих несчастий в Иванишвили и его окружении, в этом парламенте минимум должно произойти хотя бы это. Если же этого не происходит, в функционировании нынешнего парламента не должна принимать участия ни одна та сила, для которой важны будущее, свобода и независимость страны, и это должно выясниться очень быстро», - заявляет Бокерия.



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