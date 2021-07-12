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Президент Грузии проводит встречу с Народным защитником
12.07.2021 18:26
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с Народным защитником Нино Ломджария во дворце Орбелиани.
Как сообщила журналистам перед встречей Ломджария, она будет говорить с президентом о последних событиях в Тбилиси.
«Сегодня я пришла к президенту Грузии, который является главой государства, и хочу поделиться своими взглядами и опасениями по поводу нынешней ситуации. Поговорить о расследовании. Как вы знаете, я не раз делала заявления и призывала МВД и прокуратуру начать расследование по выявлению организаторов организованных нападений. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Я хочу услышать, что думает она сама, в том числе через призму безопасности. Считаю, что президент была одним из политиков в правительстве, давших более-менее правильную и адекватную оценку как событиям до 5 июля, так и событиям 5 июля. Я хочу знать, что она думает о заявлениях главы правительства.
Мои конкретные послания будут заключаться в том, чтобы сообщить президенту, почему я считаю неправильным, что до сих пор нет расследования в отношении организаторов группового насилия, что все доказательства указывают на то, что МВД и прокуратура должны заинтересоваться, начать расследование, Привлечь к ответственности идеологов и организаторов этих насильственных нападений», — заявила Нино Ломджария.
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