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Омбудсмен: премьер Грузии провозгласил диктатуру большинства
12.07.2021 18:58
Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с критикой заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сделанного им на заседании правительства. Омбудсмен прокомментировала слова премьера после встречи с президентом Саломе Зурабишвили.
«Во-первых, я думаю, что премьер-министр уже очень четко и недвусмысленно подтвердил то, о чем мы говорили. Практически, он сказал, что это было его политическое решение – 5 июля не организовывать должным образом работу полиции и не препятствовать разбою и нападениям насильников».
Ломджария также обратила внимание на слова Гарибашвили о том, что «меньшинство больше не будет решать судьбу большинства».
«Он также сказал нам, что не только в этом случае, но и в будущем все будет так, как решит большинство, и права меньшинств не будут защищены. Это провозглашение диктатуры большинства. Это не имеет ничего общего с демократией, правами человека. В демократическом обществе защищаются права всех людей, представителей и меньшинства, и большинства. Большинство не решает, будут ли защищены права меньшинства», — подчеркнула Народный защитник.
Напомним, 5 июля в Тбилиси должен был пройти «Марш достоинства» (Tbilisi Pride) в поддержку ЛГБТКИ+сообщества. Однако гомофобные группы воспрепятствовали шествию, устроив беспорядки. Они стали нападать на журналистов, в результате, пострадали 53 сотрудника СМИ. Один из них – оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава – скончался спустя несколько дней. Точные причины смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.
11 июля в центре Тбилиси в связи с трагедией прошла стихийная акция журналистов, оппозиционеров и гражданских активистов. На ней звучали требования отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Сам премьер утром 12 июля заявил, что за митингом стоит бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Акцию он назвал антигосударственной, антицерковной и антигрузинской.
После заявлений Гарибашвили в парламенте Грузии произошли потасовки. Оппозиционные депутаты заблокировали трибуну спикера. Журналистов, однако, выдворили из здания законодательного органа.
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