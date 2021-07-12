

Омбудсмен: С президентом состоялся откровенный разговор

12.07.2021 20:40





По словам Народного защитника Грузии Нино Ломджария, состоялась закрытая встреча с президентом Саломе Зурабишвили, в ходе которой она подняла все важные вопросы.



«На встрече мы говорили тет-а-тет, это был достаточно искренний разговор. Я не могу говорить о настроениях и заявлениях президента. В ближайшее время она, вероятно, сама сделает оценки. Это была закрытая встреча, но все важные вопросы я подняла. Я говорила о событиях 5 июля и о том, что, на мой взгляд, позиция правительства и действия полиции внесли свой вклад в развитие событий.



«Я также говорила о необходимости начать преследование организаторов по статье о групповом насилии. Мы говорили о гибели Лексо Лашкарава и об опасностях, которые такие насильственные группы и организации несут для страны в целом», — заявила Ломджария.



По ее словам, с президентом состоялся искренний разговор и есть вопросы, которые Саломе Зурабишвили правильно оценивает.



«Насколько мне известно, она собирается поговорить со СМИ, и вы сможете спросить о деталях там. Мы также говорили о проблемах прав человека, в том числе о моей негативной оценке сегодняшнего заявления Ираклия Гарибашвили, которое я считаю противоречащим демократическим принципам и правам человека.



Думаю, мы поняли друг друга по определенным вопросам. Думаю, есть вопросы, которые оцениваются должным образом. Я также говорила с ней, что сегодня, как никогда, позиция президента будет иметь большое значение, и я посоветовала чаще общаться с общественностью по этим вопросам, особенно в такое время, чтобы ее послания звучали чаще, что будет способствовать демократическим ценностям и защите прав человека», — заявила Нино Ломджария.



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