

Джим Риш: Правительство Грузии должно лучше защищать конституционные права

13.07.2021 10:37





Нападения на журналистов, туристов и гражданское общество в Грузии заслуживают осуждения, - об этом заявил ведущий сенатор-республиканец комитета по международным отношениям США Джим Риш, отвечая на вопрос «Голоса Америки» о событиях, развернувшихся в Грузии.



По его словам, ответственные за насилие должны быть привлечены к ответу.



«Нападения на журналистов, туристов и гражданское общество в Грузии заслуживают осуждения. Я молюсь за Лашкарава и его семью – ответственные за насилие должны быть привлечены к ответу. Верховенство закона помогает мирным демонстрантам, а не совершающим насилие преступникам», - отмечает Джим Риш.



Вместе с тем, по его словам, правительство Грузии должно лучше защищать конституционные права.



«Правительство должно лучше защищать конституционные права, обеспечение свободы собраний и свободы слова. Граждане в безопасности, когда пользуются этим одинаково. Люди, которые мешают пользоваться этим правом, должны быть наказаны по полной силе закона. Это для Грузии политически сложное время, и насилие на руку только России. Всяческое и любое насилие должно прекратиться», - сказал сенатор «Голосу Америки».



В разговоре с «Голосом Америки» в связи с событиями в Грузии насилие также осудил офис конгрессмена Адама Кинзингера.



"Конгрессмен возмущен насилием, которое теперь закончилось смертью. Он призывает все стороны сохранять спокойствие. Те, кто был задержан, должны ответить за свои преступления. Он надеется, что суд будет независимым», - заявил офис конгрессмена «Голосу Америки».



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